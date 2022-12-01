Путин рассказал, сколько россиян нуждаются в психологической помощи

Президент привел данные опроса

В ходе встречи с молодыми учеными в четверг президент Владимир Путин заявил, что 15% жителей России нуждаются в психологической помощи.

"А среди молодых людей - 35%. Это результат опроса. Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы. То есть они востребованы, но не развиваются нужным образом", - отметил глава государства.

По его словам, происходит это из-за того, что государство на всех уровнях - на муниципальном, региональном и федеральном - не уделяет должного внимания данным темам.

"Напрасно. И особенно сегодня", - указал российский лидер.

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