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Путин призвал интегрировать новые регионы в научную среду России

17:26
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Им предстоит врасти в российскую действительность

Жителям новых регионов необходимо врасти в российскую действительность. Они должны почувствовать преимущества от жизни в России, заявил Владимир Путин. Российский президент подчеркнул: стоит задача интегрировать новые регионы в научную и образовательную среду.

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"Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно", - сказал глава государства на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.

Путин отметил, что закрепление означает не только решение вопросов военного или военно-политического характера. Предстоит работать с жителями этих территорий так, чтобы они почувствовали преимущества от вхождения в Россию, приводит слова президента РИА Новости.

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