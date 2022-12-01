Собянин рассказал о строительстве нового корпуса детской ГКБ святого Владимира

Работы завершат уже в следующем году

В конце следующего года в Москве завершат строительство нового комплекса детской больницы святого Владимира в Сокольниках. Он рассчитан почти на 500 коек. Стационар оборудуют самым современным медицинским оборудованием. Маленьким пациентам будут доступны все виды исследований и терапевтических процедур. Особенностью станет вертолетная площадка, куда можно будет экстренно доставлять детей с мест происшествий и катастроф. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, который сегодня побывал на стройке.

У детской больницы святого Владимира в столичном районе Сокольники - новый виток истории. Рядом со старыми малоэтажными корпусами возводят шестиэтажное здание. Это будущий многопрофильный центр. Его строят с применением энергоэффективных материалов и технологий. Внутренняя планировка продумана до мелочей, которые по факту - не такие уж и мелочи. Раньше и взрослые, и детские стационары проектировали одинаково.

"Не учитывалась высота подоконников, что не позволяло придвигать, например, детские кроватки к существующей системе отопления. Ребенок мог высунуть ночью ручку и ножку и обжечься просто об батарею. Здесь будут низкие подоконники, здесь все батареи будут ниже уровня детских кроватей. И еще много нюансов, которые нам подсказывают специалисты", - указал Сергей Кацман, директор по строительству уникальных объектов компании-застройщика АНО "РСИ".

Изначально здесь был запланирован инфекционный корпус, но после успешной модернизации Морозовской больницы решили повторить этот опыт и в больнице святого Владимира. Поэтому проект пришлось переделывать. И сейчас работы уже в полном разгаре. Укрепление фундамента несущих конструкций с учетом нового назначения корпуса выполнили на 95%. Ход строительства сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы приняли решение построить эту клинику заново - по сути, это будет второе рождение, это будет самая современная клиника не только в Москве, но и в России, оснащенная последними медицинскими технологиями, здесь будет работать больше тысячи человек медицинского персонала. Большой поток детей, которым будет оказана самая различная многопрофильная помощь. Задача стоит, чтобы строители закончили эту большую стройку уже в конце следующего года", - отметил градоначальник.

В многопрофильный комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров переведут более 20 действующих отделений стационара. И рассчитан он на 482 койки. В нем же будут работать клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая лаборатории.

"Есть корпуса, которые построены при Александре II, 1870-е года. И перестраивай их, подготавливай - площади не увеличишь, коммуникации нужно переделывать. Мы сможем расположить высокотехнологичное оборудование, допустим, два магнитно-резонансных томографа, три компьютерных томографа, рентген-установки, это все будет на совершенно других площадях. Плюс палаты - очень комфортные", - рассказал Сергей Заварохин, главный врач детской городской клинической больницы святого Владимира.

Под одной крышей будут все виды диагностики и терапии, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса. На крыше обустроят вертолетную площадку для доставки экстренных больных. А для маленьких пациентов - максимально комфортные палаты. В это же здание переедет и уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.

"И я надеюсь, что в новом корпусе мы еще больше расширим свои возможности. А самое главное, удобство должно быть не только для пациентов, но и для родителей. Это очень важно, потому что иногда у нас дети лежат месяцами", - сказал Александр Музуров, заведующий центром.

Там создадут специальные зоны отдыха для родителей, в том числе и спальные места. А также игровые пространства для детей.

Екатерина Гоголева, Тимофей Проймин, "ТВ Центр"

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