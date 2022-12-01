ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посылка со взрывчаткой обнаружена в посольстве США в Мадриде

17:59
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Здание оцеплено

Очередная посылка со взрывчаткой обнаружена в испанской столице. На сей раз опасное отправление получили в посольстве США. Здание дипмисии в Мадриде оцеплено полицией.

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Сотни тысяч испанцев вышли на акцию протеста в Мадриде

"В посольстве США на улице Калле Серрано в Мадриде обнаружена новая посылка со взрывчаткой. Источники в полиции подтверждают, что дипломатическое представительство оцеплено, действует антитеррористический протокол", - передает испанский телеканал Sexta.

К зданию посольства были направлены специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax. По последним данным, опасную находку взорвали.

На днях посылки со взрывчаткой получили в посольстве Украины в Мадриде, в оружейной компании Instalaza, на авиабазе Торрехон-де-Ардос и в Минобороны страны. Также был перехвачен подозрительный конверт, адресованный премьеру Испании Педро Санчесу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Испании
Полиция Испании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.