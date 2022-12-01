Посылка со взрывчаткой обнаружена в посольстве США в Мадриде

Здание оцеплено

Очередная посылка со взрывчаткой обнаружена в испанской столице. На сей раз опасное отправление получили в посольстве США. Здание дипмисии в Мадриде оцеплено полицией.

"В посольстве США на улице Калле Серрано в Мадриде обнаружена новая посылка со взрывчаткой. Источники в полиции подтверждают, что дипломатическое представительство оцеплено, действует антитеррористический протокол", - передает испанский телеканал Sexta.

К зданию посольства были направлены специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax. По последним данным, опасную находку взорвали.

На днях посылки со взрывчаткой получили в посольстве Украины в Мадриде, в оружейной компании Instalaza, на авиабазе Торрехон-де-Ардос и в Минобороны страны. Также был перехвачен подозрительный конверт, адресованный премьеру Испании Педро Санчесу.

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