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Песков поиронизировал над слухами о перестановках в кабмине

18:23
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Воспринимать такие сообщения всерьез не следует

Сообщения о неких кардинальных переменах в коридорах власти, полученные из "достоверных" источников, появляются ежедневно. Воспринимать их всерьез не следует, призвал журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии", — заявил представитель Кремля.

Пескова попросили прокомментировать информацию, появившуюся ранее в некоторых Telegram-каналах. Авторы со ссылкой на некие источники утверждали, что перестановки якобы готовятся не только в правительстве, но и в некоторых госкорпорациях, передает ТАСС.

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