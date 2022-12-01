Песков поиронизировал над слухами о перестановках в кабмине

Воспринимать такие сообщения всерьез не следует

Сообщения о неких кардинальных переменах в коридорах власти, полученные из "достоверных" источников, появляются ежедневно. Воспринимать их всерьез не следует, призвал журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии", — заявил представитель Кремля.

Пескова попросили прокомментировать информацию, появившуюся ранее в некоторых Telegram-каналах. Авторы со ссылкой на некие источники утверждали, что перестановки якобы готовятся не только в правительстве, но и в некоторых госкорпорациях, передает ТАСС.

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