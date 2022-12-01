Борис Джонсон решил остаться в политике

Он попытается вновь возглавить партию консерваторов

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен уходить из политики, сообщает Sky News.

По данным канала, на следующих парламентских выборах он планирует вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от избирательного округа Аксбридж и Южный Райслип.

Как уточняет Sky News, если Джонсону удастся переизбраться, в дальнейшем он сможет вновь попытаться возглавить Консервативную партию. Выборы пройдут в 2024 году.

Ранее Джонсону покинул поста премьера после серии скандалов.

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