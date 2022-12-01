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Борис Джонсон решил остаться в политике

18:45
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Он попытается вновь возглавить партию консерваторов

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен уходить из политики, сообщает Sky News.
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По данным канала, на следующих парламентских выборах он планирует вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от избирательного округа Аксбридж и Южный Райслип.

Как уточняет Sky News, если Джонсону удастся переизбраться, в дальнейшем он сможет вновь попытаться возглавить Консервативную партию. Выборы пройдут в 2024 году.

Ранее Джонсону покинул поста премьера после серии скандалов.

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