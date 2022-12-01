Минобороны сообщило о полном освобождении Курдюмовки

ВС России контролируют все дороги, ведущие в Артемовск

Российские войска полностью освободили от боевиков ВСУ Курдюмовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее стало известно об освобождении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня в ДНР. Как заявили 1 декабря власти республики, российские войска существенно продвинулись в сторону Артемовска. Установлен огневой контроль над всеми дорогами, ведущими к городу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"