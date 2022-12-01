ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны сообщило о полном освобождении Курдюмовки

18:51
  • четверг
  • 01 декабря 2022

ВС России контролируют все дороги, ведущие в Артемовск

Российские войска полностью освободили от боевиков ВСУ Курдюмовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские войска взяли под контроль все ведущие в Артемовск пути
Кольцо вокруг Артемовска смыкается все сильнее

"В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее стало известно  об освобождении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня в ДНР. Как заявили 1 декабря власти республики, российские войска существенно продвинулись в сторону Артемовска. Установлен огневой контроль над всеми дорогами, ведущими к городу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.