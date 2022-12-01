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Российские школьники смогут принять участие в онлайн-олимпиаде "Безопасный интернет"

19:01
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Проводится мероприятие при поддержке национального проекта "Цифровая экономика"

С 29 ноября по 26 декабря проходит Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасный интернет" для учеников 1-9 классов.

"Олимпиада повышает уровень цифровой грамотности школьников, проверяет внимание и логическое мышление, моделирует виртуальные ситуации, с которыми может столкнуться каждый, кто пользуется компьютером и интернетом, а также помогает отработать важные навыки через интерактивные задания", - отметили организаторы.

Проводится мероприятие при поддержке национального проекта "Цифровая экономика".

В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, учителя - благодарственные письма. Награды появятся в личном кабинете "Учи.ру" на следующий день после окончания олимпиады. Скачать их смогут и ученики, и учителя.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

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