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Макрон призвал США строить партнерство с глобальным Югом

19:23
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Подразумеваются развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки

Эммануэль Макрон считает, что Франция вместе с США должны фомировать новый баланс в мире. Для этого, по мнению французского президента, Вашингтону необходимо выстраивать более равноправное партнерство со странами глобального Юга. Свою точку зрения Макрон высказал перед началом переговоров с американским президентом Джо Байденом в Белом доме.

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"Мы должны вместе формировать новый баланс в мире и строить более справедливое партнерство с глобальным Югом", - сказал французский лидер. Макрон также напомнил о кризисе на Европейском континенте и призвал США снова стать "братьями по оружию" с Францией.

Говоря о "глобальном Юге", Макрон подразумевал развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. В настоящее время эти государства, в числе которых такие крупнейшие экономики, как Бразилия, Индия и Китай, производят 59% мирового ВВП, на них приходится около 40% мировой торговли.

Переговоры президентов Франции и США проходят при закрытых дверях. По их итогам Макрон и Байден проведут совместную пресс-конференцию, передает ТАСС.

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