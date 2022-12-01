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Опубликован единый реестр иноагентов

19:49
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Создание такого списка предусмотрено новым законом

Единый реестр иностранных агентов опубликовал Минюст России. Создание такого списка предусмотрено вступившим в силу 1 декабря новым законом об иноагентах.

Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов Ройзмана и Новикова
Рэпер Noize MC и журналист Колезев признаны иноагентами

Единый реестр появился вместо существовавших ранее четырех перечней. Документ содержит сведения об иноагентах, а также информацию об основаниях присвоения НПО, СМИ или физлицам такого статуса.

Как отмечают в Минюсте, создается также реестр физических лиц, аффилированных с иноагентами. Это физлицо, входящее в состав органов юридического лица или общественного объединения, признанных иноагентами – либо же их член, учредитель или руководитель.

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