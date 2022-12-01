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Байден подарил Макрону зеркало

19:59
  • четверг
  • 01 декабря 2022

А Макрон Байдену - свитер

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в ходе государственного визита французского лидера в Вашингтон обменялись подарками, передает РИА Новости.

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Байден подарил коллеге зеркало, выполненное американским дизайнером из собранного на территории Белого дома дерева. Также глава Белого дома подарил Макрону архивную копию патента первого фонографа и коллекцию виниловых пластинок с записями американских музыкантов.

Макрон же привез Байдену виниловую пластинку и CD с оригинальным саундтреком к фильму "Мужчина и женщина" 1966 года. Эту картину Байден и его супруга смотрели на первом свидании. Кроме того, американский президент получил часы фирмы LIP, чашу и свитер от бренда Saint James.

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