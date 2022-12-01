Байден подарил Макрону зеркало

А Макрон Байдену - свитер

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в ходе государственного визита французского лидера в Вашингтон обменялись подарками, передает РИА Новости.

Байден подарил коллеге зеркало, выполненное американским дизайнером из собранного на территории Белого дома дерева. Также глава Белого дома подарил Макрону архивную копию патента первого фонографа и коллекцию виниловых пластинок с записями американских музыкантов.

Макрон же привез Байдену виниловую пластинку и CD с оригинальным саундтреком к фильму "Мужчина и женщина" 1966 года. Эту картину Байден и его супруга смотрели на первом свидании. Кроме того, американский президент получил часы фирмы LIP, чашу и свитер от бренда Saint James.

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