Бельгия вылетела с ЧМ-2022

На чемпионате мира в России бельгийцы взяли бронзу

Хорватия и Бельгия без голов завершили очную встречу на чемпионате мира по футболу в Катаре.

В другом матче группы F сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1. У победителей отличились Хаким Зиеш и Юссеф Эн-Несири, а на 40-й марокканец Наиф Агер срезал мяч в собственные ворота.

В итоге из этой группы в 1/8 финала вышли Марокко (7 очков) и Хорватия (5).

Бронзовый призер ЧМ-2018 Бельгия с четырьмя баллами уезжает домой, забив за весь групповой этап только один гол. У Канады - ноль очков.

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