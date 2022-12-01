Фундаментальные основы: главное из беседы Путина с молодыми учеными

Санкции дали импульс отечественному производству

Россия может совершить большой скачок в науке и перейти к новому технологическому укладу. Об этом Владимир Путин заявил на II Конгрессе молодых ученых в черноморском центре "Сириус". Выслушав с десяток выступлений специалистов из разных регионов страны, президент одобрил и обещал помочь в решении многих проблем: от сохранения популяции сиговых рыб в водоемах Ямала до применения генных препаратов, которые возвращают зрение слепым. Глава государства отметил высокий уровень идей от молодых исследователей и выразил уверенность, что именно такие люди стоят на пороге больших научных свершений.

Конгресс молодых ученых можно смело называть международным - в Сочи приехали представители из 40 стран мира. 3700 участников, по-настоящему влюбленных в то, чем занимаются. У каждого при этом свое особое видение на то, каким должно быть будущее. Но точно уверены в одном: развитию науки в нем отведено особое место.

Развитие научной деятельности - одно из приоритетных направлений для государства. На этом акцентирует внимание и президент Путин. В современном мире очень важно обладать технологическим суверенитетом. Тем более потенциал у России - огромный. И для того, чтобы наша страна могла достойно конкурировать на международной арене, важно уметь слушать молодое научное поколение.

"Задач очень много, и одна из них - самая главная - необходимость сразу перейти к новому уровню технологического развития. Возникает всегда вопрос: вот этот большой скачок - он возможен или нет? Думаю, он точно возможен. Имея в виду те фундаментальные заделы, которые создавались предыдущими поколениями. А сделано немало. Конечно, многое утрачено за 90-е годы, но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить все не удалось. А то, что вы здесь собираетесь в "Сириусе" и говорите о науке, это лишний раз подчеркивает, что фундаментальные основы науки и образования в России - очень мощные", - отметил глава государства.

Ориентироваться при этом необходимо на отечественное производство. Санкции его развитию только дали импульс.

"Зависимость от импорта по некоторым направлениям - до 90%. Нужно было когда-то начать развивать свое производство. Можно покупать что угодно: от гвоздей до бриллиантов, но ничего не производить. Сегодняшняя ситуация подталкивает нас к разработке своего. Государство старается и будет делать это дальше", - продолжил президент.

Да и интерес к российским разработкам в последнее время существенно вырос. Именно поэтому и было принято решение создать специальную базу - народный онлайн-каталог с современным отечественным оборудованием. Так и появился проект "Наша лаба" - как убедительная демонстрация того, что и в нашей стране есть много производств, которые позволяют ученым заниматься научной деятельностью.

Необходимо интегрировать в научную среду и четыре новых субъекта России.

"Понятно, почему мы поддерживали и пошли на признание. Посмотрите на молодых девушек. Чем Федорова из ЛНР отличается от Федоровых из Новосибирска или Москвы? Ничем! Это наши люди! Поэтому мы должны сделать все, чтобы их поддержать. Здесь вопросов нет", - обратил внимание Путин.

В ходе беседы с молодыми учеными президент затронул и довольно острую проблему доступности психологической помощи.

"15 процентов жителей страны нуждаются в психологической помощи. А среди молодых людей - 35 процентов! Это результат опроса. Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы. То есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях - и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном - должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно. И особенно сегодня", - сказал он.

Подобные встречи главы государства и молодого научного сообщества - отличная возможность выстроить диалог и найти оперативное решение проблем. В этом году Конгресс молодых ученых проводят сразу в двух регионах. В следующем году, как обещал президент, их будет четыре.

Александра Сергомасова, Юрий Тимошин, Илья Красноперов, "ТВ Центр"

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