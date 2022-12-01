"Битва за будущее": что происходит с Twitter при Илоне Маске

Целую кампанию против соцсети развернула Apple

Евросоюз может заблокировать Twitter Илона Маска, если тот не будет соблюдать правила ЕС по модерации контента, то есть откажется от цензуры. По той же причине Apple готова удалить соцсеть из своего магазина приложений. Сам Маск сообщил, что сеть приступила к блокировке фейковых аккаунтов, спама и мошенников.

У Илона Маска в Twitter теперь даже обезьяна может писать. Животное печатает текст на клавиатуре силой мысли - благодаря вживленному чипу. Соучредитель стартапа Маск заявляет, что уже через полгода испытает эту технологию на людях.

С мыслью о счастливом будущем для всего человечества Илон Маск, кажется, засыпает и просыпается. По крайней мере, делает все, чтобы о нем именно так и думали. Покупка убыточной соцсети Twitter - из той же серии. Решения миллиардера вернуть аккаунты заблокированным пользователям и сократить отделы, отвечавшие за продвижение "правильных" идей, ничего, кроме проблем, изначально не сулили.

Однако издержки, как пишет Маск, того стоят: "Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет утрачена даже в Америке, то тирания - это все, что ждет нас впереди".

Повод для беспокойства у предпринимателя есть, и серьезный. Целую кампанию против Twitter развернул технологический гигант Apple. Пригрозил удалить соцсеть со всех своих платформ, если Маск и дальше будет отказываться играть по старым правилам. Это когда сторонников Трампа можно только ругать, движения BLM и ЛГБТ - хвалить, Украину - поддерживать, а Россию, естественно, осуждать. Также категорически неприемлемо высказывать альтернативное мнение про коронавирус. Ну а главное эмбарго - на критику в адрес Джо Байдена и его семьи. Даже про оскандалившегося сына Хантера - либо хорошо, либо никак. В Белом доме внимательно следят.

"Мы всегда четко заявляли, что социальные сети несут ответственность за предотвращение использования их платформ для подстрекательства к насилию и распространения дезинформации. Президент очень четко заявил об этом. Мы будем продолжать следить за ситуацией", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Впрочем, они не только следят, но и действуют. Не напрямую, конечно, а как раз через Apple. Компания ведь никогда не скрывала, что поддерживает американских демократов. На нужды партии направляется 97 процентов ее пожертвований. Взамен корпорация получает мощное лобби во власти и, соответственно, дополнительные рычаги давления на конкурентов. Даже Марк Цукерберг возмущен. Не тем, правда, что в самой якобы демократической стране действует, по сути, цензура. Скорее, тем, что цензор - не он сам.

Вступились за Маска и республиканцы - тем более, что он их публично поддержал перед выборами в Конгресс. Рон Десантис, популярнейший губернатор, которого прочат в следующие президенты США, пригрозил: если недоброжелатели рискнут избавиться от Твиттера так же, как в свое время - от аккаунта Дональда Трампа, быть расследованию.

"Apple угрожает удалить Twitter из App Store, потому что Илон Маск фактически открывает его для свободы слова и восстанавливает множество учетных записей, которые были несправедливо и незаконно заблокированы. Это будет огромной, огромной ошибкой и грубым проявлением монополистической власти, которое заслуживает реакции Конгресса США", - заявил он.

Речь республиканца подействовала - глава Apple Тим Кук тут же пошел на попятную. Пригласил Илона Маска в гости, провел экскурсию по компании. Было, как сообщается, достигнуто взаимопонимание. При этом рассчитывать на то, что Twitter с его стабильно растущей при Маске аудиторией позволят спокойно работать, не приходится. Вот уже угрозы в адрес соцсети звучат и по другую сторону океана. Опять же, что характерно, из "оплота демократии". В Брюсселе высказалась вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова. Заявила, что против компании могут быть введены санкции - за распространение пророссийской точки зрения: "Если сеть легко используется российской пропагандой, то вы, скорее всего, нарушаете санкции, потому что вы можете распространять контент, разработанный находящимися под санкциями СМИ, такими, как Russia Today и Sputnik".

Есть к Маску и другие - во многом действительно справедливые - претензии. Например, издание Vice News отмечает, что Twitter - с его политикой абсолютной свободы слова рискует превратиться в том числе и в прибежище откровенных неонацистов, аккаунты которых также могут разблокировать. Как пишут авторы статьи, мысль о возвращении на популярную площадку "взбудоражила уже немало экстремистских сообществ".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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