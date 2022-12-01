В Тюмени появляется все больше возможностей для активного отдыха

Муниципальные власти по специальной технологии залили более сотни катков

Стадионы и площадки под открытым небом в российских регионах готовят к зимним видам спорта. Так, в Тюмени муниципальные власти по специальной технологии залили более сотни катков. На каждом из них работают профессиональные инструкторы. Ну а главный сибирский хит этого года - хоккей в валенках.

Спортивная площадка в экопарке "Затюменский" снова превращается в большой каток для всех жителей города. Заливка льда - процесс технологически сложный. Сначала готовят основание - для этого плотно укатывают снег и покрывают первыми слоями воды. Это "начинка" будущей арены. А дальше специальная машина работает, как гигантская швабра, - тонким слоем напыляет горячую воду, которую одновременно разглаживает специальным полотном. И так слой за слоем получается идеально ровное зеркальное покрытие.

"У нас в этом году будет залито 118 катков, из них 96 кортов. У нас работают 160 инструкторов по спорту на территории всего города Тюмени, и эти инструкторы работу ведут по месту жительства с любым населением. Со школьниками, старшее поколение, "серебряный" возраст у нас очень активен", - рассказал Сергей Борисевич, директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Тюмень участвует в региональных конкурсах, объявленных Министерством спорта России в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", и в городе появляется все больше возможностей для активного отдыха.

Набирает популярность сибирский вид спорта. Здесь все как в настоящем хоккее, только вместо коньков - валенки. По этому виду спорта, безопасному и зрелищному, в городе проводят первенства. Участвуют десятки команд, часто на лед выходят семьями. А это значит, появляется все больше жителей для которых спорт становится нормой жизни.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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