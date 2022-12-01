История суда над братьями Магомедовыми

Сегодня им был вынесен приговор

В Москве вынесен приговор главным фигурантам резонансного дела о хищении 11 миллиардов рублей бюджетных средств основателями группы компаний "Сумма". Предприниматель Зиявудин Магомедов и его брат экс-сенатор Магомед Магомедов осуждены на 19 и 18 лет колонии строгого режима. Также каждый заплатит штраф в два с половиной миллиона рублей. Их арестованная собственность - акции, машины, квартиры - подлежат конфискации. Братья признаны виновными в создании преступного сообщества с целью хищения средств через офшоры и другие незаконные схемы.

Оглашение приговора заняло почти неделю. Дважды заседание прерывали из-за угрозы теракта: в полицию поступали сообщения о минировании. Оба раза - ложные. Наконец, сегодня судья зачитала резолютивную часть. На скамье подсудимых - шесть человек. Но основное внимание журналистов приковано к Зиявудину Магомедову. Еще недавно - один из богатейших людей страны с состоянием почти полтора миллиарда долларов. Теперь он приговорен к 19 годам лишения свободы. Чуть меньше - 18 лет - получил его брат Магомед Магомедов. В прошлом - член Совета Федерации от Смоленской области.

В 2018 году братьев Магомедовых обвинили сразу по нескольким статьям. Самая серьезная - организация преступного сообщества внутри группы компаний "Сумма". Частное предприятие занимается перевозкой грузов, строительством и топливной энергетикой. По версии следствия, бизнес служил прикрытием для реализации мошеннических схем и хищений. Так, один из эпизодов был связан со строительством стадиона "Балтика" в Калининграде. Выиграв тендер на создание песчаной подушки, компания Магомедовых закупила некачественный песок. В результате подушка деформировалась.

Другое расследование коснулось расширения Крестовского острова в Санкт-Петербурге, где также использовали дешевые материалы. Часть сэкономленных средств могла осесть в карманах фигурантов дела.

Общий ущерб - по данным обвинения - почти 11 миллиардов рублей за 6 лет. Материалы дела с трудом уместились в 700 томов. Чтобы изучить документы и выслушать стороны, суду потребовалось почти полтора года. Все это время ключевым обвиняемым оставался владелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов. При этом второй фигурант Магомед Магомедов уверял, что юридически не связан с бизнесом брата, более того - почти не общался с ним в последнее время. Тем не менее прокуратура наложила арест на имущество всех обвиняемых.

Помимо братьев Магомедовых участниками процесса стали еще четыре предпринимателя. От общения с журналистами до вынесения приговора они отказались.

Магомедовы вину так и не признали. В ходе прений гособвинение просило приговорить подсудимых к лишению свободы на сроки - 24 и 21 год. Однако суд учел смягчающие обстоятельства - малолетних детей, престарелых родственников. Кроме того, Зиявудин Магомедов долгое время занимался благотворительностью. В итоге - 19 и 18 лет, остаток которых братья Магомедовы будут отбывать в колонии строгого режима.

Анна Пешехонова, Сергей Сенченков, Валерий Белинский, "ТВ Центр"

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