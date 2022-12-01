Нидерланды передумали требовать экстрадиции приговоренных по делу MH17

Прокуратура не будет подавать апелляцию на приговор суда

Прокуратура Нидерландов не будет требовать экстрадиции приговоренных по делу о крушении рейса MH17 на Украине граждан России. Также ведомство не намерено подавать апелляцию на решение суда.

"Прокуратура не подала апелляцию. Прокуратура довольна тем, что приговор прояснил фактические обстоятельства, связанные с крушением рейса MH17", - приводит заявление прокуратуры ТАСС.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев Донбасса, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Судебный процесс по делу MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. Тем не менее, суд признал виновными бывшего руководителя ополченцев ДНР Игоря Гиркина и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

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