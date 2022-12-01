Песков назвал условие для обмена заключенными между Россией и США

Контактов с американской стороной до конца года не планируется

Обсуждение темы обмена заключенными между Россией и США должно проходить в тишине. Условия, необходимые для переговоров, назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему. Подобные дела могут обсуждаться только в тишине", — приводит комментарий представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что в ближайшее время – по крайней мере, до конца года – контактов Кремля с американской стороной по этому вопросу не планируются. В МИД России ранее заявили, что пока российская сторона не наблюдает динамики по теме обмена заключенными. Однако, как подчеркнули в ведомстве, шанс всегда есть.

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