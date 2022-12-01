Верховная рада Украины постановила исключить Россию из ООН

Также заявлено о необходимости реформы всемирной организации
Участие России в Организации Объединенных Наций нелегитимно, решили в Верховной раде Украины. В принятом украинским парламентом постановлении также содержится призыв к реформе ООН.
"Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ней", - написал в Telegram украинский депутат Ярослав Железняк.
Как сообщалось ранее, в Верховной раде Украины был зарегистрирован проект постановления с призывом признать Россию "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН. Также авторы документа требовали лишить Российскую Федерацию права вето, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"