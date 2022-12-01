Столтенберг описал последствия победы Путина на Украине

Генсек НАТО предсказал крах мировой системы безопасности

Система обеспечения мировой безопасности под угрозой. Она может потерпеть крах в случае победы президента России Владимира Путина на Украине, приводит заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга агентство Reuters.

Говоря о специальной военной операции, Столтенберг подчеркнул: перед Североатлантическим альянсом стоит задача предотвратить выход военных действий за пределы Украины. Ранее генсек заявлял, что НАТО может задействовать на территории стран Восточной Европы дополнительный воинский контингент для "защиты своих союзников".

Также Столтенберг сообщил о поддержке членами НАТО идеи размещения зенитных систем Patriot на Украине. По мнению экспертов альянса, это должно усилить возможности украинских систем противовоздушной обороны.

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