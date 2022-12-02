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Байден выразил готовность обсудить с Путиным завершение спецоперации

08:20
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Условием президент США назвал "интерес" Москвы к обсуждению

Вашингтон готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Такое заявление в четверг, 1 декабря, сделал президент США Джо Байден.
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Американский лидер отметил, что не планирует в ближайшее время соответствующих контактов с российской стороной, однако "готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес" к завершению боевых действий на Украине.

По утверждению Байдена, Путин "пока этого не делал", но если он продемонстрирует пресловутый интерес, президент США, "консультируясь с моими друзьями и моими друзьями в НАТО", будет счастлив сесть с российским лидером за стол переговоров.

До того времени Байден, по его словам, считает критически важным продолжение поддержки Украины, сообщает ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за сохранение открытыми каналов связи с Россией, особенно на данном этапе. По словам чиновника, все согласны с тем, что урегулирование конфликта на Украине посредством дипломатии — это наилучший вариант.

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