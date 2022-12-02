Российские военные штурмуют позиции ВСУ в населенном пункте Водяное в ДНР

Россия продолжает спецоперацию

Армия России ведет штурм позиций украинских вооруженных формирований в населенном пункте Водяное на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Наступление осуществляет подразделение "Шторм" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии и корректировки оператора беспилотника.

Противник вследствие потерь и сильного давления вынужден покидать занятые позиции, за этим следует дальнейшее продвижение российских войск, сообщает РИА Новости.

1 декабря российское Министерство обороны сообщало, что ВС России полностью освободили от боевиков ВСУ Курдюмовку в ДНР. Днем ранее стало известно об освобождении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня в ДНР. Российские войска существенно продвинулись в сторону Артемовска. Установлен огневой контроль над всеми дорогами, ведущими к городу.

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