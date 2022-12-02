Киев назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Эта цифра в восемь раз меньше данных Еврокомиссии

За девять месяцев военных действий на Украине потери Вооруженных сил страны составили до 13 тысяч человек погибшими. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал советник главы офиса Украины Михаил Подоляк.

Чиновник сослался на официальные данные украинского Генштаба, отметив, что потери "составляют от 10 до 13 тысяч погибших", сообщает РБК.

Данные о потерях ВСУ, озвученные ранее Еврокомиссией, Подоляк назвал ошибочными.

30 ноября Еврокомиссия опубликовала текстовую версию и видеозапись выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. В нем политик заявила, что с начала специальной военной операции потери ВСУ превысили 100 тысяч человек.

Однако вскоре ЕК удалила из видеообращения и письменного заявления информацию о 100 тысячах погибших украинских военных, отметив, что была допущена "неточность", а украинские власти выразили недовольство этой публикацией.

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