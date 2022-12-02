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Япония не увидела условий для обсуждения мирного договора с Россией

09:20
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Токио отмечает сложности в отношениях с Москвой

В нынешней ситуации Токио не видит условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией. Такое заявление в пятницу, 2 декабря, сделал глава японского правительства Фумио Кисида.
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Премьер-министр отметил, что положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным. В этих условиях Кисида не считает возможным обсуждение мирного договора, который Москва и Токио так и не заключили по итогам Второй мировой войны. Отсутствие этого документа, в частности, дает Японии основания предъявлять претензии на Курильские острова.

Однако политик заверил, что Япония продолжит твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, сообщает ТАСС.

В октябре японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио испытывает крайнюю обеспокоенность в связи с вероятностью применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине, а также обвинил российскую сторону в угрозах применения этого вида вооружения.

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