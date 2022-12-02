Украсть и поделить: что стоит за предложением главы УК по российским активам

Урсула фон дер Ляйен предлагает инвестировать замороженные российские активы и поддержать ими Украину

Чужие деньги сердце жгут. Так хочется взять и поделить. Не дают европейцам спокойно спать наши золотовалютные резервы, замороженные в ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен придумала комбинацию, как обмануть этих русских и активы присвоить. Законных оснований нет, но выглядит красиво. Нашими деньгами, а это 300 миллиардов, пользуется Евросоюз, а проценты будут отдавать Украине. Ущерб, нанесенный Зеленскому и компании, оценили в 600 миллиардов евро. С математикой у нее не очень.

"Примерно 20 тысяч гражданских и более 100 тысяч украинских военных было убито", - заявила она.

Деньги она также считает? После того, как глава Еврокомиссии похоронила 100 тысяч украинских солдат, в Киеве взвизгнули: вы там с ума посходили? У нас сплошная перемога кругом, а вы? На 10 тысяч выбывших из строя еще согласимся, но никак не сто!

Одновременно в Киеве не согласились с оценкой ущерба – какие 600 миллиардов? Зеленский более триллиона насчитал. Дело в том, что существует международный принцип государственного иммунитета, и просто так заграбастать замороженные российские деньги нельзя. Но европейцы ушлые ребята, предлагают взять наши деньги в управление. У вас кошелек кто-нибудь брал в управление?

Таким кошельком для Европы и США уже становилась Ливия. Когда силами НАТО решили убить Муаммара Каддафи. Десятки миллиардов долларов и евро, принадлежащих ливийским фондам, находились в Банках США и ЕС, и были взяты в доверительное управление. Ливия с тех пор этих денег не видела.

Еще до того как американцы разбомбили Ирак, в США уже были составлены предварительные контракты на освоение иракских нефтяных месторождений. А в результате коррупционных сделок после войны под прикрытием Вашингтона из страны вывезли примерно 150 миллиардов долларов, заявил в прошлом году президент Ирака Бархам Салех.

В 2019-м власти США задумали госпереворот в Венесуэле и просто открыли прямой доступ к государственным счетам этой страны лидеру оппозиции Хуану Гуйадо. Нет, не кража. Тогда же наши пранкеры Вован и Лексус дозвонились до Гуайдо от имени президента Швейцарии и предложили перевести миллионы законного президента Николаса Мадуро из выдуманного банка "Лексус Вованиаль", на счета самого Гуйадо. И что вы думаете? Согласился!

Так украсть или в управление взять наши деньги? Какая разница, когда в действительности все не так как на самом деле.

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