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За твит ответишь: в реальность блокировки Twitter в Европе усомнились

09:35
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Обычно стороны договариваются

Евросоюз пообещал заблокировать Twitter, недавно приобретенный Илоном Маском, если тот не будет соблюдать правила ЕС по модерации контента, то есть откажется от цензуры. Сам Маск видит свою задачу в очистке соцсети от фейковых аккаунтов  спама и мошенников. Но политикой Маска недовольны и в Европе и США, особенно после обещания вернуть в Твиттер "свободу слова".

О ситуации вокруг Twitter с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Со стороны ЕС достаточно часто звучат различные угрозы в адрес сервисов, особенно информационных. Но явно выраженных блокировок, так, чтобы они пробежались волной по всему миру, еще не случилось. Обычно они договаривается, или та сторона, которой выдвигаются претензии, решает проблему.

 

Я думаю, что Макс случайно купилTwitter. Затянувшийся конфликт, перепалка, и привели к его покупке. Он часто бросается заявлениями. С одной стороны, это, казалось бы, опрометчивое решение, а с другой стороны – это хорошая покупка для него, потому что в Twitter есть одна технологическая особенность, которая отличает его от других социальных сетей – он, по сути, управляет не коммуникацией, а той мыслью, которую выбрасывает из себя человек – дает сам смысл и управляет его распространением. Ну и во-вторых, Twitter хорошо подходит для того, чтобы сделать его коммуникатором с устройствами, например, с той же "Теслой". В какой-то промежуток времени мы получим техногенную среду. Получится уникальная ситуация с его монетизацией, но Twitter ждут глобальные изменения, и они будут завязаны на все бизнесы, к которым прикоснулся Маск", - заявил Мариничев.

Полную версию комментария смотрите в видео.

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