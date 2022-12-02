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Минобороны показало пуск новой ракеты системы ПРО

08:55
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Испытания прошли в Казахстане

ВКС России выполнили очередной пуск новейшей противоракетной системы ПРО. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Боевые расчёты выполнили все поставленные задачи, условная цель успешно поражена. Это всего лишь один из пусков в целой серии недавних испытаний новейшего российского оружия. Система противоракетной обороны, стоящая на вооружении ВКС, предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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