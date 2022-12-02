Минобороны показало работу беспилотников "Орлан-10"

С их помощью военные ведут разведку вражеских позиций

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", которые задействованы в спецоперации по защите Донбасса.

С помощью беспилотников наши военные ведут разведку огневых позиций вражеской артиллерии, районов дислокации живой силы, взводных и опорных пунктов, а также складов с вооружением. На этот раз благодаря БПЛА вскрыли пути подвоза боеприпасов к огневой точке националистов, расположенной в населённом пункте.

Координаты оперативно передали нашим артиллеристам и они уничтожили вражеский объект, при этом не повредив гражданскую инфраструктуру.

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