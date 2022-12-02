В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Старший сержант Денис Верхотуров, действуя в составе экипажа боевой машины, находился в засаде и прикрывал позиции наших военных. Когда противник продвинулся вперёд, Денис прицельным огнём ликвидировал три бронемашины радикалов и обратил остальных неонацистов в бегство.

Взвод мотострелков под командованием старшего лейтенанта Михаила Киушкина удерживал стратегически важную высоту и отбил несколько атак противника, не допустив прорыва наших позиций. Дождавшись подкрепления, Михаил принял решение внезапно контратаковать и вместе с подчинёнными уничтожил укрепления неонацистов.

Экипаж бомбардировщика Су-34 под руководством старшего лейтенанта Петра Каштанова катапультировался, когда самолёт был подбит. Пилоты приземлились на подконтрольной неонацистам территории и при этом получили ранения. Превозмогая боль, Пётр оттащил сослуживца в сторону и замаскировался, скрывшись от боевиков, которые прочёсывали местность. Дождавшись темноты, Пётр выбрался из укрытия и дотащил товарища до позиций российских военных, откуда пилотов оперативно эвакуировали. Петру Каштанову присвоено звание Героя России.

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