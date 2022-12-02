На городском рынке Минусинска сгорели 16 торговых павильонов

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание

Крупный пожар ликвидировали минувшей ночью в Минусинске в Красноярском крае. Полыхали 16 торговых павильонов на городском рынке.

Сообщение о возгорании поступило около 9 вечера. Огонь быстро распространился на площади в 1200 квадратных метров. На месте работали 73 пожарных, были задействованы 20 единиц техники. Локализовать возгорание удалось через полтора часа, а полностью потушить только поздней ночью.

Информации о пострадавших не поступало, по предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание. Эксперты Роспотребнадзора зафиксировали в районе пожара двукратное превышение допустимых значений концентрации оксида углерода.

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