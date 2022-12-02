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США потратят почти полмиллиарда долларов на HIMARS для "партнеров"

09:38
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Пентагон заключил новые военные контракты

Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму 430,93 млн долларов.

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Контракт предусматривает полномасштабное производство таких систем и вспомогательных услуг для "удовлетворения насущной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров".

Срок завершения действия контракта — 31 декабря 2025 года. При этом не конкретизируется, о каких именно иностранных партнерах идет речь, однако известно, что США поставляют РСЗО HIMARS Украине, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что власти США в среду, 30 ноября, заключили контракт с компанией Raytheon на сумму более 1,2 млрд долларов на приобретение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Эти системы предполагается отправить Украине в качестве военной помощи.

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