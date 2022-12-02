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Мишустин обвинил Запад в подрыве ключевых понятий для бизнеса

09:59
  • пятница
  • 02 декабря 2022

К этому привела санкционная политика

Из-за действий западных стран подорваны ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, доверие к мировым валютам. Такое заявление в пятницу, 2 декабря, сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин указал пессимистам на устойчивость экономики России

Глава правительства выступил на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде и отметил необходимость объединения усилий в условиях санкционного давления.

Мишустин подчеркнул, что действия Запада привели к подрыву таких ключевых для бизнеса понятий, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам. При этом мировая экономика и глобальные рынки оказались в состоянии турбулентности.

В этой ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща, цитирует главу кабмина РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал государственные структуры и бизнес активно разрабатывать собственные суверенные облачные технологии и различные платформы, чтобы в условиях внешнего давления отечественные аналоги были безопаснее и удобнее для россиян, нежели их западные конкуренты.

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