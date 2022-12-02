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Стратегия развития финансового рынка внесена на рассмотрение кабмина

10:21
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Документ прошел доработку

Российское Министерство финансов и Банк России внесли в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года, доработанный с учетом изменившейся ситуации.
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Главной задачей в документе названо ускорение преобразования российской экономики с опорой преимущественно на внутренние источники финансирования инвестиций. В этом направлении усиливается роль финансового рынка.

Также среди важных задач — обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, которые соответствуют их потребностям, развитие рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое просвещение.

Авторы документа подчеркивают особую значимость макроэкономической, в том числе ценовой и финансовой стабильности, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин призвал партнеров более активное использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Российский лидер подчеркнул, что это способствовало бы укреплению финансового суверенитета, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции.

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