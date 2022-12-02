ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Крыма показал кадры из окопов в зоне СВО

10:31
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Солдаты передали привет своим родным и близким

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил зону спецоперации в Запорожской области.

Глава Крыма показал кадры из окопов в зоне СВО и навестил российских бойцов.

"Военнослужащие из разных регионов передают привет своим родным и близким. Гордимся нашими парнями!", - написал он в своем telegram-канале.

Вместе с Аксеновым в зону ответственности российской армии приехал заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Аксёнов
Сергей Аксёнов
Сергей Аксёнов
Сергей Аксёнов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.