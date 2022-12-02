Солдаты передали привет своим родным и близким

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил зону спецоперации в Запорожской области.

Глава Крыма показал кадры из окопов в зоне СВО и навестил российских бойцов.

"Военнослужащие из разных регионов передают привет своим родным и близким. Гордимся нашими парнями!", - написал он в своем telegram-канале.

Вместе с Аксеновым в зону ответственности российской армии приехал заместитель министра обороны Тимур Иванов.

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