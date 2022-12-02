Блинкен объяснил заявление Байдена о переговорах с Путиным

США считают важным поддерживать диалог с Россией

Вашингтон поддерживает контакты с Москвой, потому что сохраняются серьезные моменты, требующие обсуждения. Такое заявление во вторник, 2 декабря, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава Госдепартамента отметил, что для президента США Джо Байдена важно избежать расширения конфликта на Украине, а Вашингтон стремится остановить боевые действия.

Блинкен подчеркнул, что "мы не хотим войны с Россией, особенно нам не нужна третья мировая война, это не то, чего мы добиваемся".

Что касается вероятности применения ядерного оружия, в готовности к которому Запад обвинял Россию, госсекретарь США признал, что в Вашингтоне "не видели каких-то особых движений в этом направлении". При этом Блинкен заявил, что "опасение существует", сообщает ТАСС.

1 декабря президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине, "если у него действительно есть интерес" к завершению боевых действий. При этом американский президент выражал мнение, что пока Путин не проявлял такого интереса.

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