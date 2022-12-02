Москвичам пообещали ослабление морозов

Это связано с повышенной облачностью

Ночные морозы в Московском регионе в ближайшие дни станут слабее. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Михаил Леус.

Метеоролог пояснил, что вклад в ослабление морозов внесет облачность, пеленой надвигающаяся с запада. Облачное "одеяло" уменьшит ночное выхолаживание, однако изменение дневных температур будет менее заметным.

На главной метеостанции Москвы ВДНХ минимальная температура воздуха в ночь на 2 декабря составила минус 12,6 градуса, что более чем на градус выше значений предыдущей ночи. В последующие дни эта тенденция сохранится, пообещал Леус.

Однако в Подмосковье морозы местами усилились. В Черустях минимум составил минус 20,9 градуса, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что морозная погода до минус 10 градусов и без осадков ожидает москвичей в выходные 3 и 4 декабря. По ночам столбики термометров могут опускаться до минус 15 градусов, дневная температура будет составлять от минус 5 до минус 10 градусов. Такой температурный режим ниже климатической нормы на 4-5 градусов.

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