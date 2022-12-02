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Российский военный рассказал об издевательствах в украинском плену

11:35
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Домой вернулись 50 российских военнослужащих

На родину из украинского плена вернулись 50 российских военнослужащих. Им грозила смертельная опасность. Бойцы прошли через многочисленные пытки, голод и унижения. Но теперь всё позади. В Москве их ждёт курс реабилитации и всесторонняя поддержка. После приземления военные созвонились с близкими, сообщили что снова в безопасности.

Молчаливое, крепкое приветствие сослуживцев - все всё понимают без слов - и сразу в автобус, занимать места. Впереди долгожданная дорога домой. Многие из них несколько месяцев не слышали родных и близких. А потому первым делом - звонки и приветы на родину.

- Я тебя тоже люблю, мам.

- Я еду домой. Знайте, в плену нехорошо.

- Братик, я скоро приеду.

Ближе к вечеру борт Минобороны с нашими военнослужащими приземлился в Подмосковном Чкаловске. Самолет еще на рулежной дорожке, но кто-то снова пускает по рядам телефон. 

- Живой здоровый, не переживай. Прилетели только в Москву, Андрюх.

- Очень хочу вас быстрей увидеть, обнять. Сына поцеловать.

О месяцах, проведенных в плену, вспоминают неохотно, сейчас все мысли уже о доме. Однако и те короткие эпизоды, о которых рассказывают, многое говорят об украинских военных преступниках. Киевские нацисты отыгрывались на наших солдатах, как могли, - за каждое поражение собственной армии.

"И пострелять могли рядышком чуть ли ни в тебя, и поугрожать ножами могли, и просто избивали, при допросах избивали просто. Кормили там два раза в день. В обед и вечером, и все по одной маленькой порции давали. У них нет ничего человеческого", - говорит Виталий, освобожденный из плена военнослужащий.

Совсем отчетливо это становится видно, когда открывается рампа самолета. Раненые, покалеченные, изможденные - многие не в состоянии спуститься без помощи товарищей. На аэродроме солдат встречают кареты скорой помощи. Самых тяжелых немедленно отправляют в больницу. 

"Еще осознание не пришло. Да, отзвонился жене. Сказал, что люблю ее, чтобы ждала. Подлатают, подлечат, приеду домой", - говорит освобожденный из плена военнослужащий.

В результате этого обмена домой вернулись полсотни российских военнослужащих. 12 - из Донецкой республики, 8 из Луганской, большинство из Сибири. Вести переговоры о подобных операциях всегда непросто, говорят военные. Особенно учитывая договороспособность украинской стороны. Однако задача стояла предельно четко - как можно скорее вернуть домой наших ребят.

- Благодарны Министерству обороны Российской Федерации за то, что нас вызволили из плена и очень сильно о нас заботятся.

- А также всем людям, которые были к этому причастны.

Все, кому необходима помощь, пройдут лечение и реабилитацию. И, несмотря на все пережитое, многие уже сейчас говорят: после заслуженного отдыха готовы вернуться на фронт.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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Военнослужащие ВС России, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие ВС России, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие ВС России, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие ВС России, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие ВС России, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие ВС России, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие ВС России, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие ВС России, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие ВС России, вернувшиеся из украинского плена
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