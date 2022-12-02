Российский военный рассказал об издевательствах в украинском плену

Домой вернулись 50 российских военнослужащих

На родину из украинского плена вернулись 50 российских военнослужащих. Им грозила смертельная опасность. Бойцы прошли через многочисленные пытки, голод и унижения. Но теперь всё позади. В Москве их ждёт курс реабилитации и всесторонняя поддержка. После приземления военные созвонились с близкими, сообщили что снова в безопасности.

Молчаливое, крепкое приветствие сослуживцев - все всё понимают без слов - и сразу в автобус, занимать места. Впереди долгожданная дорога домой. Многие из них несколько месяцев не слышали родных и близких. А потому первым делом - звонки и приветы на родину.

- Я тебя тоже люблю, мам. - Я еду домой. Знайте, в плену нехорошо. - Братик, я скоро приеду.

Ближе к вечеру борт Минобороны с нашими военнослужащими приземлился в Подмосковном Чкаловске. Самолет еще на рулежной дорожке, но кто-то снова пускает по рядам телефон.

- Живой здоровый, не переживай. Прилетели только в Москву, Андрюх. - Очень хочу вас быстрей увидеть, обнять. Сына поцеловать.

О месяцах, проведенных в плену, вспоминают неохотно, сейчас все мысли уже о доме. Однако и те короткие эпизоды, о которых рассказывают, многое говорят об украинских военных преступниках. Киевские нацисты отыгрывались на наших солдатах, как могли, - за каждое поражение собственной армии.

"И пострелять могли рядышком чуть ли ни в тебя, и поугрожать ножами могли, и просто избивали, при допросах избивали просто. Кормили там два раза в день. В обед и вечером, и все по одной маленькой порции давали. У них нет ничего человеческого", - говорит Виталий, освобожденный из плена военнослужащий.

Совсем отчетливо это становится видно, когда открывается рампа самолета. Раненые, покалеченные, изможденные - многие не в состоянии спуститься без помощи товарищей. На аэродроме солдат встречают кареты скорой помощи. Самых тяжелых немедленно отправляют в больницу.

"Еще осознание не пришло. Да, отзвонился жене. Сказал, что люблю ее, чтобы ждала. Подлатают, подлечат, приеду домой", - говорит освобожденный из плена военнослужащий.

В результате этого обмена домой вернулись полсотни российских военнослужащих. 12 - из Донецкой республики, 8 из Луганской, большинство из Сибири. Вести переговоры о подобных операциях всегда непросто, говорят военные. Особенно учитывая договороспособность украинской стороны. Однако задача стояла предельно четко - как можно скорее вернуть домой наших ребят.

- Благодарны Министерству обороны Российской Федерации за то, что нас вызволили из плена и очень сильно о нас заботятся. - А также всем людям, которые были к этому причастны.

Все, кому необходима помощь, пройдут лечение и реабилитацию. И, несмотря на все пережитое, многие уже сейчас говорят: после заслуженного отдыха готовы вернуться на фронт.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"