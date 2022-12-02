Российский военный рассказал об издевательствах в украинском плену

Домой вернулись 50 российских военнослужащих
На родину из украинского плена вернулись 50 российских военнослужащих. Им грозила смертельная опасность. Бойцы прошли через многочисленные пытки, голод и унижения. Но теперь всё позади. В Москве их ждёт курс реабилитации и всесторонняя поддержка. После приземления военные созвонились с близкими, сообщили что снова в безопасности.
Молчаливое, крепкое приветствие сослуживцев - все всё понимают без слов - и сразу в автобус, занимать места. Впереди долгожданная дорога домой. Многие из них несколько месяцев не слышали родных и близких. А потому первым делом - звонки и приветы на родину.
- Я тебя тоже люблю, мам.
- Я еду домой. Знайте, в плену нехорошо.
- Братик, я скоро приеду.
Ближе к вечеру борт Минобороны с нашими военнослужащими приземлился в Подмосковном Чкаловске. Самолет еще на рулежной дорожке, но кто-то снова пускает по рядам телефон.
- Живой здоровый, не переживай. Прилетели только в Москву, Андрюх.
- Очень хочу вас быстрей увидеть, обнять. Сына поцеловать.
О месяцах, проведенных в плену, вспоминают неохотно, сейчас все мысли уже о доме. Однако и те короткие эпизоды, о которых рассказывают, многое говорят об украинских военных преступниках. Киевские нацисты отыгрывались на наших солдатах, как могли, - за каждое поражение собственной армии.
"И пострелять могли рядышком чуть ли ни в тебя, и поугрожать ножами могли, и просто избивали, при допросах избивали просто. Кормили там два раза в день. В обед и вечером, и все по одной маленькой порции давали. У них нет ничего человеческого", - говорит Виталий, освобожденный из плена военнослужащий.
Совсем отчетливо это становится видно, когда открывается рампа самолета. Раненые, покалеченные, изможденные - многие не в состоянии спуститься без помощи товарищей. На аэродроме солдат встречают кареты скорой помощи. Самых тяжелых немедленно отправляют в больницу.
"Еще осознание не пришло. Да, отзвонился жене. Сказал, что люблю ее, чтобы ждала. Подлатают, подлечат, приеду домой", - говорит освобожденный из плена военнослужащий.
В результате этого обмена домой вернулись полсотни российских военнослужащих. 12 - из Донецкой республики, 8 из Луганской, большинство из Сибири. Вести переговоры о подобных операциях всегда непросто, говорят военные. Особенно учитывая договороспособность украинской стороны. Однако задача стояла предельно четко - как можно скорее вернуть домой наших ребят.
- Благодарны Министерству обороны Российской Федерации за то, что нас вызволили из плена и очень сильно о нас заботятся.
- А также всем людям, которые были к этому причастны.
Все, кому необходима помощь, пройдут лечение и реабилитацию. И, несмотря на все пережитое, многие уже сейчас говорят: после заслуженного отдыха готовы вернуться на фронт.
Анна Пешехонова. "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"