Триумф Японии и провал Германии: новости Чемпионата мира в Катаре

У бельгийцев тоже траур

Чемпионат мира по футболу в Катаре преподнес очередную порцию сенсаций. Сильнейшие сборные Европы - команды Бельгии и Германии покидают турнир, так и не сумев пробиться в плей-офф! Болельщики "Красных дьяволов" и "Бундестим" - в трауре. Игроки и тренерские штабы команд пытаются понять что случилось и подбирают оправдания. Ну а фанаты футбола из Японии и Марокко ликуют.

Великое футбольное счастье – сборная, на которую мало кто ставил, выше грозных Испании и Германии. После сенсационной победы над командой с пиренейского полуострова - 2:1 - японские болельщики ликуют возле стадиона в Катаре. А на улицах Токио - фанатский карнавал.

- Я никогда не думал, что мы займем 1-е место в группе. Спасибо тебе, Япония! Я люблю вас, ребята!

- Было так много людей, смотревших на сборную Японии свысока так, что я действительно надеялся: мы докажем, что они ошибались.

Поникшие и молчаливые со стадиона уходят болельщики сборной Германии. Их команда хоть и одержала победу над сборной Коста-Рики – 4:2, но этого оказалось недостаточно, чтобы продолжать участие в турнире. До этого были только поражение и ничья. Так впервые в истории мирового футбола знаменитая "немецкая машина" два цикла подряд завершает участие в турнире на групповой стадии. 4 года назад в России Германия заняла последнее место в своем квартете. В сети появилось множество фотографий, где болельщики Японии иронично копируют жест "Бундестим" – с закрытым ладонью ртом. Эту акцию немецкая команда организовала после того, как их капитану Мануэлю Нойеру ФИФА запретила надевать на игру повязку c символикой One Love – в поддержку ЛГБТ-сообщества. На этом турнире политические высказывания сборной Германии запомнились явно сильнее, чем сама игра. И вот уже издание "Бильд" описывает выступление немецких футболистов словами "стыд" и "позор": "Горький результат: позорное поражение от Японии, уверенная ничья с Испанией и шаткая победа над Коста-Рикой. Это позор! После Чемпионата мира-2018 мы думали: хуже уже быть не может. Сегодня мы знаем: могло быть и хуже. Раньше футбольный мир трепетал перед нами, нас называли "командой турнира". Теперь Германия – это просто футбольный карлик".

Еще одна сенсация турнира – сборная Марокко – победительница группы, в которой были Хорватия и Бельгия - серебряный и бронзовый призеры последнего чемпионата мира. После победы над канадцами марокканские болельщики, проживающие в Нидерландах, вышли на улицы, чтобы отпраздновать триумф. Но гуляния переросли в массовые беспорядки: разбиты витрины магазинов, нарушено автомобильное движение. Порядок пришлось восстанавливать полиции.

У соседей-бельгийцев – траур. Их сборную еще 10 лет назад футбольные эксперты называли "золотым поколением" и пророчили титулы. Но вместо уверенной игры команда, собранная из немолодых звезд, погрязла во внутренних конфликтах и теперь возвращается на родину. А главный тренер уходит в отставку.

"Это была моя последняя игра. Это эмоционально, как вы можете себе представить... Я не могу продолжать, простите. Сегодняшний день - разочарование, потому что мы вылетели с Чемпионата мира. Здесь нет права на ошибку. Марокко и Хорватия воспользовались своими шансами", - заявил Роберто Мартинес.

Сегодня в Катаре завершится групповой этап. Бразилия сыграет с Камеруном, Португалия – с Южной Кореей. В отличие от Германии и Бельгии латиноамериканцы и команда с Пиренейского полуострова заранее гарантировали себе участие плей-офф.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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