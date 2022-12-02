В Москве объявили лауреатов премии в области креативных индустрий

В церемонии принял участие Сергей Собянин

В столице объявили лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Торжественная церемония прошла в концертном зале Зарядье.

В номинации "Человек года" награды удостоен дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Самым креативным регионом названа Якутия. Событием же года признана Московская неделя моды, которую посетили свыше полутора миллионов человек. Также в шорт-лист вошли еще несколько столичных проектов, среди которых программа поддержки локальных брендов "Сделано в Москве", международная ярмарка современного искусства Cosmoscow и другие.

"Мы поставили себе целью, чтобы у нас в Москве было не меньше 100 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются креативом и мы это сделали. Поставили задачу чтобы в этой области работало более миллиона человек и мы это сделали. И сегодня это просто часть нашей московской жизни, без которой Москву просто невозможно представить", - заявил Собянин.

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