ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве объявили лауреатов премии в области креативных индустрий

11:58
  • пятница
  • 02 декабря 2022

В церемонии принял участие Сергей Собянин

В столице объявили лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Торжественная церемония прошла в концертном зале Зарядье.

В номинации "Человек года" награды удостоен дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Самым креативным регионом названа Якутия. Событием же года признана Московская неделя моды, которую посетили свыше полутора миллионов человек. Также в шорт-лист вошли еще несколько столичных проектов, среди которых программа поддержки локальных брендов "Сделано в Москве", международная ярмарка современного искусства Cosmoscow и другие.

"Мы поставили себе целью, чтобы у нас в Москве было не меньше 100 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются креативом и мы это сделали. Поставили задачу чтобы в этой области работало более миллиона человек и мы это сделали. И сегодня это просто часть нашей московской жизни, без которой Москву просто невозможно представить", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вручение национальной премии в сфере креативных индустрий
Вручение национальной премии в сфере креативных индустрий
Вручение национальной премии в сфере креативных индустрий
Вручение национальной премии в сфере креативных индустрий
Вручение национальной премии в сфере креативных индустрий
Вручение национальной премии в сфере креативных индустрий
Вручение национальной премии в сфере креативных индустрий
Вручение национальной премии в сфере креативных индустрий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.