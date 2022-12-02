В Москве проходит форум "Волонтеры Победы"

Обсуждают сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи

Сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодого поколения - эти и другие вопросы обсуждают участники форума "Волонтёры Победы", который проходит в эти дни в Москве.

На нём собрались самые активные представители движения, лидеры региональных отделений и члены международной команды. Они подводят итоги работы за год, обмениваются опытом и делятся новыми идеями и планами. В программе мероприятия - тренинги, мастер-классы, дискуссии и церемония награждения. А иностранные участники получат благодарность от имени главы государства.

"Эта помощь нужна будет всегда. И на мой взгляд, было бы неплохо, если бы каждый волонтёр мог объединить вокруг себя в своём регионе, муниципалитете, 20-25 человек, которые были бы окружены вниманием этого человека. Только тот человек, у которого есть сердце и душа, он может эту работу выполнить", - говорит Алексей Романов, Герой России, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам.

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