Рыбаков предупредили об опасности выхода на лед

Лед еще недостаточно окреп

Зима только началась и первые рыбаки уже спешат проверить лед на прочность, забывая при этом о правилах безопасности. Не пугают людей и крупные штрафы. А потому вероятность несчастных случаев в этот период высока.

На глазах у ошеломленных зрителей профессиональный спасатель уходит под воду. Его задача - показать, что будет с тем, кто бесстрашно шагает по тонкой глади. Зима только началась и на водоемах лед еще не окреп. Такие профилактические уроки проходят сейчас по всей стране. Людей учат действовать в экстренных случаях и самим спасать ближнего. В такой ситуации есть всего несколько минут. Главное - вовремя вытащить из воды пострадавшего, чтобы избежать переохлаждения.

Заядлые рыбаки - первые в зоне риска. Очень часто именно они первыми выходят на тонкий лед. На реке Томь его толщина сейчас 10-12 сантиметров, но этого не достаточно для безопасных прогулок.

Выход на такой лед больше напоминают смертельный аттракцион. Каждое неосторожное движение может спровоцировать несчастный случай. Чтобы этого не случилось, инспекторы ежедневно выходят в профилактические рейды. Проводят разъяснительные беседы с рыбаками, выдают памятки с предостережениями. На центральной набережной Хабаровска не только рыбаки, но и обычные прохожие. В поисках красивых ракурсов для фото или просто ради забавы отчаянные смельчаки игнорируют правила безопасности. Особое внимание спасатели уделяют детям.

"Самое главное - не подавать дурной пример. Ни своим детям, ни окружающим. Потому что дети очень часто повторяют то, что делают взрослые", - говорит Александр Никитин, государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Тюмени спасатели каждый день бурят лунки и измеряют толщину льда. В Татарстане в местах массового выхода на лёд открывают временные спасательные посты, дежурят мобильные группы. Их задача не только проводить профилактическую работу, но и штрафовать нарушителей. Лёд сейчас только кажется безопасным, но проверять его прочность на себе все же не стоит, напоминают спасатели.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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