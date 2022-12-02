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В Приамурье термометры показали минус 48

14:47
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Режим ЧС введен в Магаданской области из-за сильной метели

Сразу несколько регионов страны во власти непогоды. Мощный снегопад в Бурятии, а в Краснодарском крае в ближайшее время ожидается ледяной дождь, передает "ТВ Центр".
Москвичам пообещали ослабление морозов

Режим ЧС введен в Магаданской области из-за сильной метели. В ряде населенных пунктов повреждены линии электропередачи. Для жителей организовали пункты временного размещения с горячим питанием. На областных трассах ограничено движение общественного транспорта. В аэропортах задержаны рейсы. Сотрудники МЧС дежурят на улицах, помогая автомобилистам, застрявшим в сугробах.

Первые крепкие морозы пришли и в Приамурье. В северных районах ночная температура опускалась до минус 48.

По-прежнему холодно и в Москве. Температура воздуха на пять-шесть градусов ниже нормы.

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