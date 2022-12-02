Евросоюз предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть

60 долларов за баррель

Страны ЕС сегодня могут договориться о введении потолка на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. Представители Евросоюза ждут ответа Польши, которая настаивала на снижении планки. Ей пошли на уступки и пообещали пересматривать лимит каждые 2 месяца, а также ускорить подготовку нового пакета санкций. Помочь европейцам преодолеть последствия ограничений пытался уговорить США президент Франции Эммануэль Макрон в ходе официального визита в Вашингтон.

По коридорам Белого Дома торжественно вышагивают артисты, промышленники и конгрессмены. Дамы в роскошных вечерних платьях, мужчины в дорогих костюмах. Главный светский приём - торжественный ужин в честь президента Макрона. Он заканчивает свой продолжительный визит в США. Самое время позировать фотографам, произносить пафосные речи и тосты.

Приём обошёлся Вашингтону в полмиллиона долларов. США в состоянии позволить себе такую роскошь. В отличие от Евросоюза, балансирующего на грани рецессии. Экоактивистов возмутило, что в меню представлены омары. Добыча ракообразных наносит вред окружающей среде. Но эти протесты Белый Дом проигнорировал. Байден и Макрон провели сложные переговоры. Заокеанский гость пытался уговорить патрона проявить солидарность и помочь Европе, которая несёт основное бремя антироссийских санкций. Но на публику - никаких разногласий. Только общие ценности и полное единодушие.

Байден: "Путин должен уйти из Украины. Пока он не собирается этого делать. Буду выбирать слова аккуратно. Я не намерен в ближайшее время обращаться к Путину, хотя готов с ним говорить, если он заинтересован в том, чтобы покончить с этой войной. Пока он не проявил такого интереса. Если он готов разговаривать, то и я готов - но только консультируясь с союзниками по НАТО".

Макрон: "Речь идёт о наших общих ценностях, принципах и договорённостях в рамках ООН о защите суверенитета и территориальной целостности. Решительная поддержка Киева со стороны США важна не только для украинцев, но и для европейцев. Мы и дальше будем помогать Украине и никогда не станем призывать к компромиссу".

Правда, чем помогать, не очень понятно. Многие страны ЕС исчерпали свои ресурсы. В Германии - дефицит военной техники и боеприпасов. В очередной раз это подтвердил канцлер Шольц. Да и у США не всё гладко. Производство новых систем ПВО NASAMS, обещанных Киеву, займёт более двух лет. Поэтому, как рассказали в компании-производителе, Вашингтон призывает Ближний Восток делиться.

"Некоторые наши союзники по НАТО и мы сами работаем со странами Ближнего Востока, которые в настоящий момент используют NASAMS, и пытаемся направить их в качестве поддержки Украине", - пишет издание Politico.

Просьба, по всей видимости, адресована Оману и Катару. Успех переговоров под вопросом. Зато потолок цен на российскую нефть практически согласован европейскими странами. Уже сегодня, по информации Wall Street Journal, представители ЕС обо всём окончательно договорятся - к большой радости Вашингтона.

"Хотя 60 долларов за баррель выше текущих цен на российскую нефть, аналитики считают, что Москва может нанести ответный удар, сократив экспорт. Стоимость уже выросла после того, как Еврокомиссия попросила страны ЕС утвердить потолок цен. Новый рыночный механизм, который продвигают США, на следующей неделе должен стать ближе к реальности ещё на один шаг", - пишет WSJ.

Проще говоря, мир ждёт ещё более серьёзный энергетический кризис. И опять больнее всего ударит по Европе. А ей ведь ещё Украину восстанавливать. По подсчётам Всемирного банка, ремонт разрушенной инфраструктуры потянет на 350 миллиардов долларов.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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