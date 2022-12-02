Мишустин назвал Узбекистан одним из ведущих партнеров России

Премьер посетил бизнес-форум в Самарканде

Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на бизнес-форуме в Самарканде.

Как подчеркнул глава кабмина, по итогам прошлого года наша страна опередила Китай и вышла на первое место во внешнеторговом обороте республики с долей в 18% и продолжает наращивать динамику. Москва считает необходимым углубление связей Ташкента с Евразийским экономическим союзом, отметил Мишустин. Он напомнил, что по емкости рынка, а также промышленному и сельскохозяйственному потенциалу Союз входит в число ведущих региональных интеграционных объединений. Он насчитывает около 190 миллионов потребителей.

"Из-за действий западных стран подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам. Эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща. Наша страна остается открытой к кооперации с дружественными странами", - заявил Мишустин.





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