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Человека спасли с горящего судна на Москве-реке

11:12
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Возгорание локализовано

Пожар произошел на пришвартованном в акватории Москвы-реки судне на юго-востоке столицы в районе Братеево.

ЧП произошло по адресу: улица Борисовские Пруды, дом 10. Как сообщают экстренные службы, площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

С горящего судна был спасен один человек", - рассказали агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Источник РИА Новости утверждает, что в результате пожара есть пострадавший. С ним работают медики.

На данный момент, возгорание локализовано, причины ЧП устанавливаются.

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