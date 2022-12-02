Человека спасли с горящего судна на Москве-реке

Возгорание локализовано
Пожар произошел на пришвартованном в акватории Москвы-реки судне на юго-востоке столицы в районе Братеево.
ЧП произошло по адресу: улица Борисовские Пруды, дом 10. Как сообщают экстренные службы, площадь пожара составляет 20 квадратных метров.
С горящего судна был спасен один человек", - рассказали агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Источник РИА Новости утверждает, что в результате пожара есть пострадавший. С ним работают медики.
На данный момент, возгорание локализовано, причины ЧП устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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