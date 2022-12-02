Назван цвет 2023 года

Институт Pantone отслеживает цветовые тренды и регулярно объявляет цвета года

Институт цвета Pantone назвал цветом 2023 года Viva Magenta — ярко-розовый цвет с оттенками фиолетового, который относится к семейству красных оттенков.

Как заявила вице-президент Pantone Лори Прессман, это "смелый и бесстрашный оттенок красного, который пышет энергией и жизненной силой", а также вселяет радость своим "энтузиазмом".

Эксперты института Pantone называют цвет Viva Magenta уверенным, но без агрессии. Его также сравнивают с "кулаком в бархатной перчатке", сообщает "Интерфакс".

Главным цветом 2022 года институт Pantone ранее назвал Very Peri, оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона. По мнению работников института, этот цвет отражает, как цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном и наоборот.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"