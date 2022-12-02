Путин провел очередной разговор с Лукашенко

Темы беседы не сообщаются

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утром в пятницу, 2 декабря, провели телефонный разговор. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Информация об очередном разговоре лидеров двух государств распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала "Пул первого". В ответ на просьбу подтвердить эти сведения Дмитрий Песков ответил утвердительно.

При этом официальный представитель Кремля не стал раскрывать содержание беседы президентов России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным бюрократические моменты, тормозящее сотрудничество Белоруссии и России. Политик подчеркнул, что "если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности", то страны значительно смогут продвинуться вперед в плане импортозамещения.

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