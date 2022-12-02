В России с коронавирусом госпитализировали 1150 человек

Скончались 57 пациентов

За сутки в России госпитализировали 1150 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6721 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 5684 человека, скончались 57 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1190 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 194. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 730 человек, в Московской области – 215.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21604334 случая заболевания, зарегистрировано 392117 летальных исходов.

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