Вашингтон фабрикует лживые обвинения, заявили в Пекине

США создают хаос во всем мире путем неизбирательного применения силы и распространения дезинформации. Такое заявление в пятницу. 2 декабря, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат заявил, что Вашингтон является зачинщиком и настоящим мастером дипломатии принуждения, "от угроз силой до политической изоляции, от экономических санкций до технологической блокады, США не останавливаются ни перед чем и один за другим демонстрируют классические примеры дипломатии принуждения".

Военные самолеты и корабли США постоянно появляются во всех частях мира "для бряцания оружием", международную и региональную безопасность и стабильность подрывают, в конечном счете, именно Соединенные Штаты, подчеркнул Чжао Лицзянь.

Представитель МИД Китая также отметил, что Вашингтон не гнушается фейками: начиная с периода холодной войны, когда они запустили операцию "Пересмешник", планируя воздействовать на СМИ и манипулировать общественным мнением, до нового века, когда они использовали стиральный порошок, чтобы развязать войны в Ираке и Сирии, а затем сфабриковали "ложь века" для очернения политики Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Чжао Лицзянь выразил надежду на то, что США "будут двигаться навстречу Китаю", чтобы реализовать договоренности, достигнутые лидерами двух стран, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль предостерег другие государства от наращивания сотрудничества с КНР в военной области, предложив сопоставить вероятные преимущества с потенциальными рисками.

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