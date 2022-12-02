В Госсовете России назвали тему итогового заседания

Мероприятие пройдет до конца года

Темой заседания итогового Госсовета станет молодежная политика. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал секретарь совета Игорь Левитин.

Точную дату итогового заседания Левитин не назвал, однако отметил, что, согласно плану, мероприятие должно состояться до конца 2022 года.

Секретарь Госсовета рассказал, что участники итогового заседания будут обсуждать молодежную политику в России, подробностей он не привел, сообщает ТАСС.

Ранее в России решили создать программу научно-популярного туризма для молодежи. Она была разработана по поручению главы государства и направлена на популяризацию науки среди молодежи в доступном и интересном формате.

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