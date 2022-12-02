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В Госсовете России назвали тему итогового заседания

12:21
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Мероприятие пройдет до конца года

Темой заседания итогового Госсовета станет молодежная политика. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал секретарь совета Игорь Левитин.
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Точную дату итогового заседания Левитин не назвал, однако отметил, что, согласно плану, мероприятие должно состояться до конца 2022 года.

Секретарь Госсовета рассказал, что участники итогового заседания будут обсуждать молодежную политику в России, подробностей он не привел, сообщает ТАСС.

Ранее в России решили создать программу научно-популярного туризма для молодежи. Она была разработана по поручению главы государства и направлена на популяризацию науки среди молодежи в доступном и интересном формате.

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